- В России, когда ты играешь в "Зените", 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так. Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет...Тот же "Урал", который мне очень нравится при Гончаренко... Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч "Зенит" – "Урал", ну, два раза добежал "Урал" до ворот – считай, великолепно. "Зенит" не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом, - приводит мнение Оздоева ютуб-канал Nobel.
Опорный хавбек Магомед Оздоев в России представлял цвета "Локомотива", "Рубина", "Ахмата" и "Зенита". Наибольшего успеха россиянин добился с невским коллективом, состав которого он пополнил зимой 2018. В сине-бело-голубой майке сыграл 116 поединков. За этот отрезок он сумел забить 8 голов. Также к своим мячам Магомед приплюсовал 13 голевых пасов. В РПЛ Оздоев 4 раза поднимал над головой трофей чемпиона России. Всего в РПЛ Магомед сыграл 236 встреч (16 голов и 22 ассиста). Летом 2022 года Оздоев принял решение покинуть Санкт-Петербург и перебрался в Турцию. В составе "Фатиха Карагюмрюк" россиянин поучаствовал в 30 играх, в которых сумел забить 5 голов и отдать 4 результативных передач. Примечательно, что в этом сезоне "Зенит" выиграл свое 5-е чемпионство подряд.
Оздоев: В России, когда ты играешь в "Зените", 99% команд сидят в обороне и просто бодаются с тобой
Экс-игрок "Зенита" Магомед Оздоев поделился своими соображениями по поводу уровня РПЛ.
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