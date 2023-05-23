- Репутация Карасева была высоко, но ее убили за одну игру. Я считаю, что это подстава со стороны департамента. У вас 23 арбитра, и если каждый из них не может судить все, то возникает вопрос, кто привел их в РПЛ? Не могут Карасев и Безбородов вытаскивать все игры, они уже не 30-летние мальчики. В итоге, Карасева загоняли, как лошадь, и одним движением поломали ему авторитет, - приводит мнение Федотова "Чемпионат".
Департамент судейства РФС принял решение назначить на центральный поединок "Спартак" - "ЦСКА" столичного рефери Сергея Карасева. Примечательно, что эта встреча второй для Сергея на одной неделе. Ранее Карасев работал на кубковой игре "Краснодар" – "Урал" (2:1). Судейство матча "Спартака" и ЦСКА вызвало очень много споров среди футбольной общественности. Москвич удалил Соболева и Рошу за нецензурные жесты. Также в самой концовке Карасев наказал команду Владимира Федотова 11-метровым. Промес не сумел реализовать пенальти, но первым сыграл на добивании и принес три очка своей команде. В этом сезоне в активе Карасева 22 поединка во всех турнирах. За этот отрезок Сергей показал 81 желтую карточку. Также москвич 7 раз удалял игроков с поля и назначил 7 11-метровых.
Экс-судья РПЛ Федотов: репутацию Карасева убили за одну игру
Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов поделился своей точкой зрения по поводу судейства Сергея Карасева в игре "Спартак" – ЦСКА (2:1).
Фото: "Чемпионат"