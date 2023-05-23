- По удалению и жесту Соболева. Соболев чудной парень, — что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест. У меня вопрос — если бы перед игрой у игроков спросили трактовку этого жеста, все бы сказали, что это желтая, а не красная. На основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? Жестов показывают много, но кто и как это трактует? На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
В минувший уик-энд "Спартак" на своей домашней арене переиграл ЦСКА (2:1). Игра запомнилась не результатом, а поведением форварда команды Гильермо Абаскаля Александра Соболева. Всю игру он конфликтовал с защитником армейцев бразильцем Виллианом Рошей. Все это вылилось в скандальный эпизод на 66-й минуте поединка. Соболев адресовал бразильцу нецензурный жест. Это очень возмутило Рошу и он начал сигнализировать судья с просьбами показать красную Александру. При этом армеец также повторил этот жест. Москвич Сергей Карасев, судивший встречу принципиальных соперников, принял решение досрочно выгнать с поля обоих. Это решение возмутило представителей ЦСКА, которые считают, что Карасев принял чрезмерное решение. Теперь бразильцу и россиянину предстоит встретиться в КДК, где будет решено какие санкции стоит применить к провинившимся. Им грозят дисквалификации.
Шалимов – о Соболеве: как арбитры определяют непристойность жеста? Не надо из-за этой глупости игрока ломать матч
Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился своими соображениями по поводу удаления Александра Соболева в игре против ЦСКА (2:1).
Фото: "Чемпионат"