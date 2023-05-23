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Шалимов: мне понравилось, что "Зенит" в матче с "Оренбургом" кипел. Команда очень не хотела проигрывать, злилась

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Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов поделился своими мыслями по поводу игры "Зенита" в поединке против "Оренбурга" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
- В Питере интересные перемены — команда играла в три центральных защитника. В опорной зоне играл Дуглас Сантос. Мне понравилось, что "Зенит" кипел, проигрывая — команда очень не хотела проигрывать, злилась, это очень хорошее качество для психологии. Питеру ничего не нужно в чемпионате уже — но "Зенит" рвал, чтобы не проиграть. Нагнетали до последней минуты, вырвали ничью. Очень хорошее качество для команды, - приводит комментарий Шалимова "РБ Спорт".

В минувшие выходные "Зенит" впервые с своей истории потерял очки в игре с "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 2:2. Примечательно, что к 95-й минуте невский коллектив проигрывал южноуральцам со счетом 1:2. Но спасителем чемпиона привычно стал форвард Иван Сергеев, который, откликнувшись на передачу другого джокера команды Густаво Мантуана, в классном стиле переправил мяч в ворота команды Марцела Лички.

Отметим, что дружина Сергея Семака забивает после 90-й минуты уже в третьей игре подряд. Ране все тот же Сергеев забил чемпионский гол в ворота "Спартака" (3:2). А туром ранее колумбиец Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего, принес "Зениту" ничью в поединке против "Краснодара" (2:2). Напомним, что "Зенит" уже досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Команда доигрывает сезон. Петербуржцам предстоит сыграть еще с "Сочи" и "Факелом".


Шалимов Зенит Оренбург
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Шалимов: мне понравилось, что "Зенит" в матче с "Оренбургом" кипел. Команда очень не хотела проигрывать, злилась