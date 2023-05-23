- Снова не играл у "Локо" Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артему. Не говорю о психологии, Дзюба лидер, он может завести. Не скажу, что Артем много в командной игре участвует, это и не его дело, но он классный завершитель. Этого не хватает сейчас команде, - приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
В минувший уик-энд столичный "Локомотива" на своей домашней арене принимал "Факела" Вадима Евсеева. Несмотря на то, что воронежцы были острее и создавали голевые моменты, победу в поединке праздновала команда Михаила Галактионова. Три очка железнодорожникам своим точным ударом принес россиянин Алексей Миранчук, играющий на позиции атакующего хавбека. Примечательно, что во встрече не принимал участие главный бомбардир москвичей Артем Дзюба, забивший 8 голов в 9 весенних играх. Это уже второй матч, который пропустил Артем. Ранее форвард не принимал участия в игре против "Крыльев Советов" из Самары. Тогда "Локомотив" не сумел обыграть своего соперника. Встреча закончилась со счетом 1:1. У красно-зеленых голом отметился форвард Вильсон Изидор.
Шалимов: "Локомотив" без Дзюбы — другая команда
Известный тренер Игорь Шалимов высказался по поводу игры "Локомотива" без Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"