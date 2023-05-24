"Спартак" решает свои задача, мы - свои. Будет интересная игра. Если мы будем играть так, как с "Сочи", все будет хорошо. Мы приедем за победой, по?другому и быть не может. Нет смысла тогда выходить на поле, если ты думаешь иначе", - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
Поединок 29-го тура РПЛ, в котором московский "Спартак" примет "Пари Нижний Новгород" состоится на "Открытие Банк Арена" 28 мая. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Нижегородцы разгромили в предыдущем туре "Сочи" со счетом 4:0 и набрали таким образом 26 очков. Команда располагается в зоне стыковых матчей за право остаться в российской Премьер-лиге на будущий сезон. Отрыв от безопасного, 12-го места на данный момент составляет три балла. До окончания текущего чемпионата России осталось провести два тура.
Голкипер "Пари НН" Нигматуллин: приедем к "Спартаку" за победой
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин рассказал, что его команда приедет в Москву за победой в матче 29-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РПЛ