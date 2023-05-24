- С ним, по-моему, давно уже все понятно. Уже на первый его год в "Спартаке" стало ясно, что человек оторван от жизни. Наверное, считает себя самым лучшим и выдающимся, а остальное все с этим связано. Я лично с Соболевым не знаком, но сужу по его повадкам. Давно в "Спартаке" таких не было.
"Спартак" принимал в рамках 28-го тура РПЛ ЦСКА, встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Форвард "красно-белых" Александр Соболев получил прямую красную карточку на 66-й минуте игры за непристойный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. После матча Соболев принес извинения в своем телеграм-канале.
"Спартак" за два тура до окончания текущего розыгрыша чемпионата России располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым ЦСКА сократилось до одного очка.
Источник: "Спорт Уик-энд"
Лепехин - о Соболеве: уже на первый его год в "Спартаке" стало ясно, что человек оторван от жизни
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин раскритиковал нападающего "Спартака" Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).
Фото: "Матч ТВ"