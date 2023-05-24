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Динияр Билялетдинов: Баринову не надо ехать в Европу, в "Локомотиве" у него больше перспектив

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Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился своими мыслями поводу продления контракта Дмитрия Баринова со столичным коллективом.
Фото: ФК "Локомотив"
- В "Локомотиве", конечно же, у него большие перспектив. Правильно, что продлил контракт, молодец. Зачем ему ехать в Европу, ему не надо, ему стоит играть в российском чемпионате, - приводят комментарий Билялетдинова "РИА Новости".

Опорный хавбек Дмитрий Баринов - выпускник академии "Локомотива". В красно-зеленой майке россиянин сыграл 182 поединка, в которых он сумел забить 8 голов. Также в активе игрока 12 голевых пасов. В этом сезоне Дмитрий поучаствовал в 33 играх, в которых набрал 2+5 по системе гол плюс пас. Вчера "Локомотива" на своих официальных ресурсах сообщил о том, что Баринов пролонгировал трудовое соглашение с клубом до 2026 года. В сентябре опорнику исполнится 27 лет. Он являет капитаном "Локомотива". За два тура до конца российского первенства команда Михаила Галактионова располагается на 9-й позиции. В оставшихся турах москвичи сыграют с "Динамо" и "Торпедо", которое уже вылетело из РПЛ.


Билялетдинов Д. Локомотив Баринов
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