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Первый тренер Соболева – о решении КДК РФС: отстранение на 4 матча — это несправедливо

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Александр Горбунов, первый футбольный наставник форварда "Спартака" Александра Соболева, отреагировал на новость о том, что КДК РФС дисквалифицировал игрока красно-белых на 4 матча.
Фото: "Чемпионат"
– Отстранение на 4 матча — это несправедливо. Слишком много. Понятно, что Саня ошибся. Ну, сорвался. В нем сыграло дворовое. Но он нормальный парень! У него сейчас просто такое время. Все на взводе, не он один. В "Спартаке" непростой период. Абаскаль после каждого матча убегает в подтрибунку вообще. Атмосфера накалена. Нельзя всю вину на Соболева перекладывать. Мы еще не знаем, что происходило без камер. Саша завелся не просто так, — передает слова Горбунова Sport24.

На прошлой неделе, 21 мая 2023 года, в Москве состоялась игра между местными "Спартаком" и ЦСКА. Столичное дерби завершилось победой красно-белых со счетом 2:1. Самым обсуждаемым игроком по итогам минувшего поединка оказался нападающий хозяев Александр Соболев. Российский футболист получил красную карточку в середине второго тайма за то, что он адресовал неприличный жест игроку "армейцев" Виллиану Роши.

После центральной встречи 28-го тура Российской Премьер-Лиги контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал Александра Соболева на свое очередное собрание и вынес ему наказание. Так, было принято решение отстранить форварда "Спартака" на 4 ближайших матча чемпионата России. Таким образом, футболист красно-белых не только пропустит остаток нынешнего сезона, но и не сможет выступить минимум в 2-х стартовых турах следующего розыгрыша РПЛ.


Соболев Спартак ЦСКА
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