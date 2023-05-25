– Я считаю, что Малкому стоит поехать и "Зенит", мне кажется, не будет препятствовать. Конечно, это потеря для команды, но, с другой стороны, поднимется имидж клуба, и сам футболист будет только прогрессировать. В какой-то степени и пиар команды произойдет и заработает деньги "Зенит", — передает слова Деменко Vprognoze.ru.
Ранее стало известно о том, что бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком попал в сферу интересов ряда топовых клубов Европы. На южноамериканца претендуют французский "ПСЖ", а также английские "Арсенал" и "Манчестер Сити. Все эти команды рассматривают вариант с подписанием Малкома уже в предстоящее трансферное окно.
26-летний Малком оказался в стане петербургского "Зенита" в 2019 году. В составе сине-бело-голубых бразилец сумел стать 4-кратным чемпионом России. В текущем розыгрыше чемпионата нашей страны нападающий принял участие в 27-ми матчах. Он успел забить 23 мяча и оформить 7 голевых передач. В настоящий момент времени Малком является лучшим бомбардиром РПЛ. Его действующий контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Деменко – о возможном трансфере Малкома в топ-клуб: ему стоит поехать. Это поднимет имидж "Зенита"
Экс-футболист петербургского "Зенита" Максим Деменко отреагировал на слухи о том, что нападающий сине-бело-голубых Малком может сменить клубную прописку предстоящим летом.
Фото: "Чемпионат"