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Хлусевич: вижу в "Спартаке" перспективу побороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем году

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Крайний защитник столичного "Спартака" Даниил Хлусевич поделился мыслями на тему чемпионской гонки с петербургским "Зенитом" в следующем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Тренер нам скажет, что нужно сделать, чтобы побороться с "Зенитом" за чемпионство. Тренерский штаб объяснит нам, как действовать дальше. В любом случае, у нас осталось две игры в этом сезоне, в которых надо выложиться по полной. Вижу ли я в нашей команде перспективу побороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем году? Да, конечно, — передает слова Хлусевича "СЭ".

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" вновь сумел завоевать золотые медали, досрочно став сильнейшим клубом страны за 4 тура до окончания первенства. Данный титул оказался для сине-бело-голубых 5-м кряду.

Московский "Спартак" в настоящий момент времени располагается на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля имеет на собственном счету 53 набранных балла после 28-ми туров. Отставание красно-белых от столичного ЦСКА, который пребывает на 2-й строчке, составляет лишь 1 очко. Свой следующий матч "Спартак" проведет 28 мая 2023 года. Он сыграет на стадионе "Открытие Банк Арена" с "Пари НН". Начало предстоящей игры запланировано на 14:00 (по московскому времени).


Спартак Зенит Хлусевич
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