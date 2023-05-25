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Отец Сафонова – об обвинениях экс-жены вратаря "Краснодара" в адрес сына: человек хочет пропиариться

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Евгений Сафонов, отец голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, прокомментировал провокационные слова экс-жены своего сына Анастасии Казачек.
– Матвей хочет забрать у бывшей жены дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться, — передает слова Евгения Сафонова "СЭ".

Ранее экс-жена Матвея Сафонова обвинила футболиста "Краснодара" в том, что он хочет отобрать у нее 2-летнюю дочь. По словам Анастасии Казачек, игрок сборной России уже обратился в суд, чтобы забрать дочь в собственный дом и взыскать со своей бывшей супруги алименты. Сам Матвей никак не комментировал слова Казачек.

На текущий момент времени Сафонов, являющийся воспитанником "Краснодара", выступает за "быков". Его действующий контракт с командой Сергея Галицкого рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Матвей принял участие в 26-ти матчах, отстояв в 7-ми из них на ноль.


Краснодар Сафонов
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