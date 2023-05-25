– Ну, а какие варианты тут еще были? Дзюба однозначно наиграл себе на новый контракт. Артем весной много забил, много отдал, все по делу. Баринов тем более заслужил себе контракт. Ему стоит уже забывать про Европу и спокойно концентрироваться на игре за "Локомотив". Летом клубу важно произвести точечные усиления. Главное – не сломать игру команды. Думаю, в новом сезоне "Локо" поборется за самые высокие места, – приводит слова Билялетдинова "Чемпионат".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы. На этой неделе клуб также объявил о продлении сотрудничества с капитаном и полузащитником Дмитрием Бариновым.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо". Дзюба пропустил два последних матча "железнодорожников" в чемпионате России из-за повреждения.
Динияр Билялетдинов: Дзюба однозначно наиграл себе на новый контракт с "Локомотивом". Баринов тем более заслужил
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов отреагировал на продление контрактов Артема Дзюбы и Дмитрия Баринова с "железнодорожниками".
Фото: ФК "Локомотив"