– Во второй части чемпионата Дзюба показал, что может принести "Локомотиву" пользу. Почему бы не продлить с ним контракт? Я не против, чтобы с ним продлили контракт. Дзюба может помочь "Локомотиву" бороться за самые высокие места. Только я не думаю, что "Локомотив" будет бороться за самые высокие места (смеется), – приводит слова Петржелы "Чемпионат".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы. На этой неделе клуб также объявил о продлении сотрудничества с капитаном и полузащитником Дмитрием Бариновым.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги.
В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо". Дзюба пропустил два последних матча "железнодорожников" в чемпионате России из-за повреждения.
Петржела – о продлении контракта с Дзюбой: не думаю, что "Локомотив" будет бороться за самые высокие места
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на продление контракта между "Локомотивом" и 34-летним нападающим Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"