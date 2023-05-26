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Форвард "Краснодара" Олусегун: ведётся работа над моим трансфером в другой клуб. Это будет команда из Европы

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Нигерийский футболист Олакунле Олусегун рассказал о том, что летом сменит "Краснодар" на другой клуб.
Фото: "Чемпионат"
- Да, это правда, что ведётся работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс. Это будет клуб из Европы, но больше пока сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус – "Краснодар". Хочу помочь клубу в оставшихся матчах, - приводит комментарий Олусегуна "РБ Спорт".

В этом сезоне Олакунле Олусегун сыграл в майке "Краснодара" 29 поединков во всех соревнованиях. За этот отрезок футболисту удалось 5 раз поразить ворота своих соперников. Также Олакунле записал в свой актив 2 результативных паса. В апреле Олусегун отпраздновал свое 21-летие. Зимой сообщалось, что французская "Ницца" хотела бы видеть игрока "Краснодара" в своей команде, но трансфер не состоялся из-за того, что французам не удалось договориться с российским клубом. В текущем сезоне "Краснодару", которым руководит серб Владимир Ивич, осталось провести всего три поединка. Наиболее важным для южан является финальный поединок Кубка России с ЦСКА Владимира Федотова. У "быков" будет шанс выиграть свой первый трофей в истории.


Краснодар Олусегун
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