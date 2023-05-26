- Несмотря на продление разрешения от ФИФА, будущее Али еще под вопросом. Мы пока не приняли никакого решения относительно его возвращения. Все возможно, - приводит комментарий агента Sport24.
В этом сезоне гамбиец Али Соу, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Анкарагюджю". В майке турецкого коллектива игрок сыграл 34 встречи. В них он сумел забить 16 голов. Также Али записал в свой активе 4 голевых паса. Этим летом Соу будет обязан вернуться в "Ростов", которому до сих пор принадлежат права на гамбийца. В июне форвард отпразднует свое 29-летие. Отметим, что недавно ФИФА снова разрешила легионерам, играющим в РПЛ, приостанавливать контракт и уходить в другие лиги.
Агент Соу: мы пока не приняли никакого решения относительно его возвращения в "Ростов"
Агент гамбийского футболиста Али Соу поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: Sport24