- Когда он закончит играть, тогда и будем говорить - легенда он или нет. Промес - хороший игрок. Они с Малкомом сейчас лучшие нападающие в российском футболе. Промес - техничный игрок. Но есть уголовные дела, которые он несет из Голландии. Как-то у меня не вяжется. Легенды "Спартака" - это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда - это человек, без отрицательных явлений. Но "Спартак" сам решит, легенда Промес или нет, - передает слова Орлова Sрort24.
31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес выступал за московский "Спартак" в период с августа 2014 года по август 2018 года, и вернулся к красно-белым в феврале 2021 года. В составе московского клуба экс-футболист сборной Нидерландов провел 212 матчей во всех турнирах, забил 106 голов и оформил 51 ассистентское действие.
Ранее появлялась информация, что до возвращения в "Спартак" Промес стал в Нидерландах фигурантом двух уголовных дел - по сообщениям местных СМИ, речь может идти о ножевом ранении родственника Квинси и о контрабанде в страну запрещенных веществ.
Орлов: легенды "Спартака" - Симонян, Нетто, достойные люди. А у Промеса есть уголовные дела из Голландии
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, стал ли уже атакующий полузащитник Квинси Промес легендой московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"