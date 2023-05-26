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Петржела: уверен, "Зенит" надолго будет чемпионом. В России нет сильнее клуба

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими соображениями по поводу гегемонии петербуржского коллектива.
Фото: Sport24
- "Зенит" в России — это как испанский "Реал Мадрид" или мюнхенская "Бавария". Очень рад, что "Зенит" лидирует из года в год. Потому я там работал, и для меня это всегда хорошие новости! Не верю, что чемпионство "Зенита" может прерваться в ближайшее время. Уверен, питерский клуб надолго будет чемпионом. В России нет сильнее клуба, чем "Зенит", - приводит комментарий Петржелы Sport24.

Ранее санкт-петербуржский "Зенит", обыграв столичный "Спартак" (3:2), оформил свое очередное золото. Это 5-й титул невского коллектива за 5 лет. Все они завоеваны под руководством Сергея Семака. Примечательно, что все трофеи "Зенит" выиграл досрочно и с большим отрывом. Всего в активе коллектива с брегов Невы 10 чемпионств за всю историю. До конца текущего сезона РПЛ осталось 2 игры. Соперниками "Зенита" станут "Сочи" и "Факел" из Воронежа.

Отметим, что чешский специалист Властимил Петржела трудился рулевым "Зенита" с 2002 по 2006 годы. Всего у руля петербуржцев наставник провел 144 поединка, в которых сумел одержать 73 победы. Также в активе Властимила 41 ничья и 30 поражений. Именно Петржеле принадлежит фраза: ""Зенит" никогда не будет чемпионом".


Петржела Зенит
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