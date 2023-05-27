- "Краснодар" - хорошая команда. Не сказал бы, что ЦСКА - фаворит этой встречи. Если "быки" захотят дать бой, то дадут! "Армейцы" вполне могут потерять очки в Краснодаре. Думаю, ЦСКА немного "раненый" поражением от "Спартака", и "Краснодар" этим воспользуется, - передает слова Мостового Sport24.
27 мая в 19:00 по московскому времени начнется матч 29 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - ЦСКА. За два тура до финиша национального первенства "армейцы" занимают второе место, набрав 54 очка, на 1 очко от них отстает московский "Спартак", который победил красно-синих со счетом 2:1 в предыдущем туре, оборвав их 9-матчевую беспроигрышную серию. "Быки" с 46 очками находятся на шестой позиции и не проигрывают 4 матча подряд (2 победы, 2 ничьих).
Мостовой: ЦСКА немного "ранен" поражением от "Спартака", "Краснодар" этим воспользуется
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