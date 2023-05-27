- Сейчас всё зависит от нас. В первый же день после назначения Юран сказал при всей команде: "Моя задача - остаться в РПЛ. И я это сделаю!" Это реально тот тренер, который способен оставить команду в Премьер-лиге. Есть уверенность, что мы останемся. Сергей Николаевич - сильный мотиватор. Он любит игроков, которые рубятся до конца, и может простить техническую ошибку. Если ты выкладываешься на 100%, выжимаешь максимум из себя - к тебе вопросов не будет, - передает слова Яковлева Sport24.
53-летний экс-главный тренер "Химок" и "СКА-Хабаровска" Сергей Юран 4 апреля 2023 года возглавил ведущий борьбу за выживание в Российской премьер-лиге "Пари Нижний Новгород". Под его руководством волжане провели 7 матчей, в которых одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, набрав на этом отрезке 7 очков. После 28 туров национального чемпионата "Пари НН" с 26 очками занимает 14 место - в зоне стыковых матчей, и гарантировал себе непопадание в зону прямого вылета в Первую лигу.
Нападающий "Пари НН" Яковлев: Юран в первый же день сказал, что его задача - остаться в РПЛ, и он это сделает
Форвард "Пари Нижнего Новгорода" Владислав Яковлев рассказал о работе под руководством главного тренера Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"