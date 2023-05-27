- Непростая игра, как и весь чемпионат для "Динамо". В плане настроя "железнодорожникам" будет проще, у них в клубе проблем поменьше. Бело-голубые уволили тренера, и в целом весь сезон происходят странные вещи. После первого круга "Локомотив" пришел в себя и симпатично заиграл, "Динамо" весь чемпионат лихорадит. Ничья будет хорошим результатом для бело-голубых, - передает слова Силкина Legalbet.
28 мая в рамках 29 тура Российской премьер-лиги встретятся между собой московские "Динамо" и "Локомотив". Перед началом 29 тура бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, красно-зеленые набрали 39 очков и идут девятыми. Обе команды потеряли шансы финишировать в текущем сезоне на одной из верхних строчек турнирной таблицы.
После поражения в матче 27 тура РПЛ от "Ахмата"(0:3) руководство "Динамо" отправило в отставку сербского главного тренера команды Славишу Йокановича, который руководил командой с начала текущего сезона.
Силкин: "Динамо" весь чемпионат лихорадит. Ничья с "Локомотивом" будет хорошим результатом
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о предстоящем матче бело-голубых с "Локомотивом" в 29 туре РПЛ.
Фото: ТАСС