- Я не буду говорить о молодых талантливых ребятах. В этом сезоне меня удивил Дзюба. Тем, что на нём все поставили крест, а он оживил "Локомотив", - передает слова Кавазашвили Metaratings.ru.
34-летний нападающий Артем Дзюба в феврале 2023 года вернулся в Российскую премьер-лигу после выступлений в чемпионате Турции, подписав контракт с московским "Локомотивом". В 11 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах форвард забил 8 голов и выполнил 4 результативных паса.
Кавазашвили: удивил Дзюба. На нём все поставили крест, а он оживил "Локомотив"
Экс-голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, кто из игроков РПЛ удивил его в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"