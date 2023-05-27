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Селюк: если "Ростову" не дадут "левенький" пенальти, то "Ахмат" не проиграет

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Дмитрий Селюк, известный футбольный агент, поделился мыслями о предстоящей игре 29-го тура РПЛ между грозненским "Ахматом" и "Ростовом".
Фото: ФК "Тамбов"
– "Ахмат" – "Ростов" – интересный матч. Если бы не потеря Конате и Нене, то "Ахмат" бы выиграл, но посмотрим, может, ребята справятся и без них. "Ахмат" будет биться – это 100 процентов, а "Ростов" последние 3 матча не забивал. Не думаю, что "Ростов" в матче с "Ахматом" сделает "левый" пенальти. 30 штук уже таких было. Ну а если "левенького" пенальти не будет, то будет ничья. "Ахмат" не проиграет, может, даже выиграет, – передает слова Селюка Metaratings.

Поединок 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Ростовом" состоится 28 мая 2023 года в Грозном. Он начнется в 19:00 (по столичному времени).

Отметим, что предстоящий матч станет очень важным с турнирной точки зрения. "Ростов", который еще недавно боролся за серебряные медали, в последних турах растерял былую мощь. Уже на протяжении 3-х туров кряду коллектив Валерия Карпина неизменно проигрывает в чемпионате России. В связи с этим желто-синие опустились на 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ – за 2 тура до конца сезона на их счету 50 набранных баллов. "Ахмат", в свою очередь, сумел набрать неплохой ход. Грозненский клуб вышел на серию из 3-х побед кряду. Сейчас подопечные Сергея Ташуева имеют в собственном активе 49 очков. Они пребывают на 5-м месте в таблице.


Ростов Ахмат Селюк
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