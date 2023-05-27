— Могло быть и лучше, если бы мы остались в полном составе. "Краснодар" играл лучше, создавал шансы в первой половине матча, владел мячом в начале второго тайма. Держали мяч, играли лучше до того момента, как потеряли игрока. В этой игре мы показали характер. Я очень горжусь футболистами. Я не люблю говорить о судействе, но пенальти в эпизоде с Заболотным [и Александром Кокшаровым] был очевидным. Такое арбитр должен был увидеть, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Краснодар" на своей домашней арене принимал ЦСКА Владимира Федотова. По итогам 90 минут на табло горели итоговые нули. В первые 45 минут игры "Краснодар" был ближе к забитому мячу, но где-то футболистов южного коллектива подводила точность, в где-то гостей спасал их страж ворот Игорь Акинфеев. Во второй половине встречи ситуация изменилась. Уже у ЦСКА был ряд голевых шансов. И голкиперу "быков" Станиславу Агкацеву пришлось вступать в игру.
Дело в том, что в середине второй тайма петербуржец Кирилл Левников, судивший поединок, показал красную карточку футболисту "Краснодара" Вячеславу Литвинову. ЦСКА не может быть доволен этим результатом. Армейцы рискуют потерять 2-е место и пропустить вперед себя "Спартак", которому еще предстоит сыграть с "Пари НН". Сейчас расстояние между командами составляет 2 очка. "Краснодар" и ЦСКА встретятся еще раз - в финале Кубка России.
Наставник "Краснодара" Ивич: не люблю говорить о судействе, но пенальти в ворота ЦСКА был очевидным
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич поделился своими соображениями по поводу игры с ЦСКА (0:0).
Фото: РИА Новости