– Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды, — передает слова Клаудиньо ТАСС.
Отметим, что с февраля прошлого года отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях. Кроме того, запрет попал и на сборную России по футболу, которая тоже не может проводить игры под баннером ФИФА и УЕФА.
26-летний Клаудиньо в текущем сезоне вместе с петербургским "Зенитом" сумел завоевать золотые медали чемпионата России. Бразильский полузащитник принял участие в 24-х матчах РПЛ. Он успел записать в свой актив 5 забитых мячей и оформить 10 голевых передач.
Клаудиньо – о бане российских команд на международном уровне: не понимаю, причем тут вообще футбол
Бразильский легионер петербургского "Зенита" Клаудиньо высказался о том, что российским клубам запрещено выступать на международных соревнованиях.
Фото: "Матч ТВ"