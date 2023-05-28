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Радимов: "Ростов" сдулся. Было понятно, что с таким составом невозможно пройти ровно весь сезон

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Экс-футболист петербургского "Зенита" Владислав Радимов высказался о спаде "Ростова" в концовке текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press
— "Ростов" сдулся. Причем не физически, а морально. И мы об этом уже как-то говорили. Потому что пацаны там молодые – и выдержать такую нагрузку психологически очень тяжело. Ты постоянно смотришь в таблицу, там все рядом, а тебе надо бороться за медали, в каждом матче играть на победу. Но я надеюсь, что два последних матча на последнем издыхании ростовчане доиграют и, может быть, вцепятся в борьбу за медали. Но, повторюсь, было понятно, что с такими молодыми игроками "Ростов" не сможет пройти ровно весь сезон, – передает слова Радимова "РБ Спорт".

После 28-ми туров чемпионата России по футболу "Ростов" имеет на своем счету 50 набранных баллов. Данный показатель позволяет ему располагаться на 4-й строчке в турнирной таблице.

В предыдущем матче, который состоялся 21 мая, "Ростов" потерпел разгромное поражение от "Краснодара" – 0:3. Для южан та неудача оказалась 3-й кряду в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что подопечные Валерия Карпина имеют лишь один выигрыш в 7-ми последних матчах отечественного первенства.

Следующий поединок "Ростов" проведет сегодня, 28 мая. В рамках 29-го тура РПЛ желто-синие сыграют с грозненским "Ахматом". Стартовый свисток в предстоящей встрече запланирован на 19:00 по московскому времени.


Радимов Ростов
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