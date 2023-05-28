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Наставник "Химок" Талалаев: мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли

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Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев поделился своей точкой зрения на игру химчан в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- Игра показала уровень футболистов, которое претендуют на роль лидеров. Пока эту должность никто не занял. Будем поднимать уровень готовности и ментальный, и физически. У нас игроки, получая мяч в штрафной, выходят из нее, ищут, ждут партнера. Нужно подточить как индивидуальные действия, так и командные. Мне понравилось, что мы не бросили играть. Подходим, ищем, пытаемся что?то сделать. Но мы как дети в 14 лет — еще не взрослые, по росту готовы, а зубки еще не выросли. Будем искать коренные зубы и растить молочные, - приводит мысли Талалаева "Матч ТВ".

В этот уик-энд "Химки" потерпели очередное поражение, разгромно проиграв "Уралу" Виктора Гончаренко (0:3). Это второе крупное поражение подряд химчан. Ранее команда пропустила три безответных мяча от "Ахмата" из Грозного. Поражение от грозненского клуба стало для подмосковного коллектива фатальным. Из-за того, что конкурент "Химок" "Пари НН" обыграл "Сочи" (4:0), дружина Талалаева лишилась шансов остаться в РПЛ в следующем сезоне. Теперь команде снова придется пробиваться в РПЛ через Первую лигу. Химки играли в РПЛ с сезона 2020/ 2021.

Андрей Талалаев был утвержден рулевым "Химок" в апреле. У руля клуба он провел 7 встреч. В них тренер одержал всего 1 победу. Также в активе Талалаева 2 ничьих и 4 поражения. Разница мячей 6-15. Примечательно, что Андрей стал 4-м специалистом, которому руководство "Химок" в этом сезоне доверило руководство командой. В 30 туре "Химки" встретятся с "Пари НН" Сергея Юрана. Именно Сергей начинал нынешний сезон главным тренером "Химок".


Талалаев Химки
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