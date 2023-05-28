- Интерес к Игорю из-за рубежа был и сохраняется. Насколько серьезен этот интерес и насколько сильно хочет Дивеева зарубежный клуб? Серьезно. Сильно, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
ЦСКА и российский центральный защитник Игорь Дивеев ведут переговоры о пролонгации трудового договора. Футболист представляет цвета столичного коллектива с 2019 года. В красно-синей майке Дивеев сыграл 131 матч. В них он смог отметиться 11 точными ударами. Также игрок приплюсовал к своим голам еще 4 ассиста. В этом сезоне армеец набрал 2+1 по системе гол плюс пас в 25 играх.
Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что, помимо европейских клубов, Дивеева в своей команде хотел бы видеть санкт-петербуржский "Зенит". В сентябре Дивеев отпразднует свое 24-летие. ЦСКА вчера сыграл вничью с "Краснодаром" и усложнил себе борьбу за серебро. Теперь не все зависит от команды Владимира Федотова. Если "Спартак" сумеет набрать 3 очка в поединке против "Пари НН", то выйдет на чистое 2-е место.
Агент: интерес к Дивееву из-за рубежа сохраняется
Агент российского футболиста ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал об интересе к игроку со стороны зарубежных клубов.
Фото: РИА Новости