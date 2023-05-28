По сведениям СМИ, "Зенит" хотел бы видеть в своей команде 18-летнего вингера "Локомотива" Сергея Пиняева. Петербуржский клуб готов заплатить за россиянина 600 млн рублей, которые прописаны у игрока в контракте. Отмечается, что "Локомотив" не готов расставаться с юным талантом, а сам Пиняев намерен уйти из московского клуба только в Европу.
Сергей Пиняев представляет цвета "Локомотива" с зимы этого года. В красно-зеленой майке россиянин сыграл 11 поединков, в которых сумел забить 1 гол. Первую часть сезона Сергей провел в "Крыльях Советов". В составе самарского клуба вингер оформил 4+3 по системе гол плюс пас в 15 играх. Отметим, что в активе Пиняева 1 гол в 3 встречах за сборную России.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Зенит" готов купить Пиняева у "Локомотива" за 600 млн рублей. Игрок хочет перейти в европейский клуб
"Зенит" хочет приобрести российского футболиста "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"