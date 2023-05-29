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Кротов: очко, заработанное за счет ничьи со "Спартаком", может быть для "Пари НН" золотым

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Нападающий "Пари НН" Вячеслав Кротов прокомментировал выездную ничью своей команды со "Спартаком" (0:0) в матче 29 тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
- Выстояли за счет слаженности действий всей команды. Было ли принципиально подставить подножку "Спартаку" в его борьбе за серебро? Для меня каждый матч принципиален. Да, я когда-то играл за "Спартак", но на все матчи у меня такой же настрой, как против него. Тем более, у нас есть свои задачи. Мы хотим остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счет ничьи со "Спартаком", очень важное для нас. Оно может быть золотым. Будем пытаться остаться напрямую, - передают слова Кротова "Известия".

Матч 29 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Пари Нижний Новгород" завершился вничью со счетом 0:0. По итогам 29 тура нижегородцы с 27 набранными очками занимают 14 место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от "Крыльев Советов" и на 3 очка от воронежского "Факела" при преимуществе над обоими этими клубами по дополнительным показателям. В матче 30 тура РПЛ волжане принимают на своем поле подмосковные "Химки" и имеют шансы в случае победы подняться на 12 место и финишировать вне зоны стыковых матчей зав право остаться в РПЛ.

"Спартак" после этой ничьей набрал 54 очка и находится на третьем месте, отставая на 1 очко от ЦСКА и опережая на 1 очко "Ростов".


Нижний Новгород Спартак Кротов
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