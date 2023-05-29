- Заканчивается ли у меня контракт? Почему? Я в "Ростове" до зимы. Есть ли предложения? Пока нет, - передает слова Пояркова "РБ Спорт".
23-летний левый защитник Николай Поярков является воспитанником московского "Локомотива", в сентябре 2019 года игрок был выкуплен "Ростовом" у "железнодорожников" за 300 тысяч евро, после чего провел 1 сезон в аренде в казанском "Рубине". В текущем сезоне на счету Пояркова участие в 2 матчах "Ростова" в Кубке России с общим игровым временем 71 минута.
Поярков: мой контракт в "Ростове" до зимы, предложений пока нет
Защитник "Ростова" Николай Поярков прокомментировал свою контрактную ситуацию.
Фото: ФК "Ростов"