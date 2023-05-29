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Гендиректор "Ахмата": у Шелии еще год по контракту. С Уциевым, Садулаевым и Ташаевым соглашения будут переподписаны

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Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился информацией о том, с кем из футболистов клуб продлит истекающие соглашения.
Фото: РИА Новости
- Что касается Георгия Шелии, то у него еще один год по контракту. С Ризуаном Уциевым соглашение в скором времени тоже будет переподписано - это наш многолетний капитан, поэтому не было никаких вопросов, касаемых его нового договора. Лечи Садулаев, Ризван Ташаев и все воспитанники "Ахмата" имеют бессрочные контракты с нашим клубом. Со всеми из них соглашения будут переподписаны.

35-летний защитник Ризван Уциев защищает цвета "Ахмата" с января 2010 года. В этом сезоне он сыграл 20 матчей за грозненский клуб, в которых отличился одной голевой передачей.

Георгий Шелия сыграл в текущем сезоне 33 матча за грозненцев. 34-летний вратарь пропустил 43 мяча и 8 раз оставил свои ворота "сухими".

19-летний голкипер Ризван Ташаев принял участие в одном матче "Ахмата" в РПЛ нынешнего сезона, в котором пропустил один гол.

На счету полузащитника Лечи Садулаева 28 игр, в которых он забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: Sport24


Ахмат Айдамиров Шелия Уциев Садулаев Ташаев
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