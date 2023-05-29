– Со здоровьем наметилась положительная тенденция. Последнюю неделю Андрей тренировался в общей группе. В настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству, – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
31-летний уроженец Москвы последние два сезона выступал за леверкузенский "Байер". За этот период Лунев принял участие всего в трех играх, большую часть времени восстанавливаясь от различных травм. До переезда в Германию с 2017-го по 2021-й голкипер защищал ворота питерского "Зенита". Летом 2021 года сторонам не удалось прийти к компромиссу по условиям дальнейшего сотрудничества. Спустя год Лунев публично обратился к Алексею Миллеру по поводу невыплаченных ему премиальных.
Агент Смирнов: в настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству
Антон Смирнов, представляющий интересы экс-голкипера "Зенита" и леверкузенского "Байера" Андрея Лунева, поделился дальнейшими планами футболиста.
Фото: ФК "Байер"