Напомним, капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что не собирается "толкаться" с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой на футбольном поле. По словам 37-летнего хоккеиста, футболист для этого "слабенький". Дзюба отреагировал на данное высказывание после вчерашнего матча с "Динамо" (4:2). Артем заявил, что прощает Овечкина с его "милым пузиком".
– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего. Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.
Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались? В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, – приводит слова Губерниева Sport24.
Дзюба ярко вернулся в РПЛ, став лучшим игроком чемпионата России по итогам марта. Всего на весеннем отрезке 34-летний уроженец Москвы провел за "Локо" 10 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов и добавил к ним еще пять результативных пасов. В минувшее воскресенье Дзюба отметился ассистом на защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна в победном матче с "Динамо" (4:2). Армянин стал автором первого гола в игре.
Губерниев – о треш-токе Дзюбы и Овечкина: если они померяются чем-то еще, то, может, у Артема будет перевес
Популярный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на треш-ток между легендарным хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"