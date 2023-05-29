Матчи Скрыть

Губерниев – о треш-токе Дзюбы и Овечкина: если они померяются чем-то еще, то, может, у Артема будет перевес

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Популярный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на треш-ток между легендарным хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"
Напомним, капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что не собирается "толкаться" с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой на футбольном поле. По словам 37-летнего хоккеиста, футболист для этого "слабенький". Дзюба отреагировал на данное высказывание после вчерашнего матча с "Динамо" (4:2). Артем заявил, что прощает Овечкина с его "милым пузиком".

– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, слава Богу, ничего. Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.

Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались? В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист. А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, – приводит слова Губерниева Sport24.

Дзюба ярко вернулся в РПЛ, став лучшим игроком чемпионата России по итогам марта. Всего на весеннем отрезке 34-летний уроженец Москвы провел за "Локо" 10 матчей, в которых записал на свой счет 8 голов и добавил к ним еще пять результативных пасов. В минувшее воскресенье Дзюба отметился ассистом на защитника "железнодорожников" Наира Тикнизяна в победном матче с "Динамо" (4:2). Армянин стал автором первого гола в игре.


Локомотив Дзюба Губерниев Овечкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кассьерра: не связываю отсутствие своих голов с адаптацией. Мне не хватает удачи
Лепехин: если предложений из-за рубежа нет, то "Зенит" — лучший вариант для Пиняева
Белоус: бразильцев в "Зените" все устраивает. Зарплата шикарная, город чудесный 1
Дьяков: переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан по сути выкинул год в клубе на помойку
Пименов – о удалении поста "Арсенала": это становится обыденным явлением. Я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение
Губерниев – о треш-токе Дзюбы и Овечкина: если они померяются чем-то еще, то, может, у Артема будет перевес
Экс-нападающий "Локомотива" и "Вест Бромвича" Одемвингие: "Арсенал" – это позор! Им должно быть стыдно за такое решение 1
Журналист Карпов: форвард Камано покинет "Локомотив". Агент требовал 1 млн евро за продление контракта, клуб отказался 1
"Алания" не смогла оспорить отказ в выдаче лицензии РПЛ. Вместо владикавказской команды в "стыках" сыграет "Родина" 1
Сборная России – лондонскому "Арсеналу": вы можете удалить пост, но не сможете стереть свою историю 3
Зарема Салихова: сердце "Спартака" теперь в руках "Лукойла", не потерять им его и не сломать 1
Спаллетти – о причинах расставания с "Наполи": иногда даже при самой большой любви приходится уходить. Мне нужен отдых 2
Лондонский "Арсенал" удалил пост с видео покера Андрея Аршавина в честь 42-летия из-за негативной реакции украинцев 12
Шелия: на стадионе, где проходил финал ЧМ, на официальную игру собираются только 700 человек. О чем можно тут говорить? 4
Агент Смирнов: в настоящее время Лунев открыт для предложений по дальнейшему трудоустройству 1