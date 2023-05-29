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Коновалов: "Пари НН" заслужил ничью в матче со "Спартаком"

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Коновалов поделился своими соображениями по поводу ничьей москвичей с "Пари НН" (0:0).
Фото: ФК "Пари НН"
- "Спартак" не смог выиграть, хотя не могу сказать, что это неожиданность. Есть какие-то причины. Мотивация команды, которая бьется за выживание, очень сильная. "Спартак" тоже борется - за медали, но мне показалось, что гости были более мотивированными. Они сражались из последних сил и заслужили эту ничью. Красно-белые имели неплохие моменты, но их было не так много. Команда мало что создала в атаке, а то, что появлялось, не было реализовано, - приводит мнение Коновалова "Евро-Футбол.Ру".

"Пари НН" гостил в Москве, где встречался с местным "Спартаком" в рамках 29-го тура РПЛ. Дружине Гильермо Абаскаля так и не удалось распечатать ворота нижегородцев. Где-то столичному коллективу не хватило точности, а где-то свою команду спас голкипер Артур Нигматуллин. Примечательно, что в случае победы москвичи вышли бы на второе место и стали бы главными фаворитами в борьбе за серебряные медали. Но теперь главным претендентом на серебро по-прежнему является ЦСКА, который в прошедшем туре разошелся миром с "Краснодаром" (0:0). Перед последним туром именно армейцы располагаются на 2-й строчке. Красно-синий коллектив опережает "Спартак" на 1 турнирный балл. В спину двум московским коллективам дышит "Ростов" Валерия Карпина. Дончане на 1 очко отстают от "Спартака".


Коновалов Нижний Новгород Спартак
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