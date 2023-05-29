– Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит, — цитирует Радимова "Матч ТВ".
28 мая 2023 года состоялся очередной матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом". Встреча завершилась викторией "железнодорожников" со счетом 4:2. Перед той игрой базу бело-голубых посетил нападающий сборной России по хоккею и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он в шуточной форме подколол форварда красно-зеленых Артема Дзюбу, назвав его в беседе с игроком "Динамо" Федором Смоловым "слабеньким" (в силовой борьбе). Дзюба, в свою очередь, после победы заявил о желании "потолкаться" с Овечкиным.
Радимов – на вопрос о том, стоит ли Дзюбе толкаться с Овечкиным: боже упаси. Улетит
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал желание нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы потолкаться с форвардом "Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Фото: ФК "Зенит"