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Вратарь "Пари НН" Нигматуллин: Юран зарядил команду, он привнес порядок

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Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин рассказал о том, что изменилось в нижегородском клубе после прихода Сергея Юрана на пост главного тренера.
Фото: "Чемпионат"
— У нас было много изменений. И игроки менялись, и тренеры. Когда доиграли до зимней паузы, в "Локомотив" ушел Галактионов, потом привыкали к требованиям новых тренеров. Все это не могло не отразиться на команде. В результате такой сезон получился. С перепадами — как в целом у команды, так и у каждого игрока по отдельности. Что привнес Юран в команду? Команда заряжена. Максимально заряжена. Это каждого эпизода касается. Мы сыграли на ноль три матча из последних четырех. В шести последних встречах пропустили два гола всего. То есть порядок в обороне уже появился — это самое главное. Но и в атаке тоже нужно свои моменты найти и использовать, – передает слова Нигматуллина "Известия".

Сергей Юран стал главным тренером "Пари НН" в апреле текущего года. Нижегородский клуб успел провести под его руководством 8 матчей в рамках чемпионата России по футболу. В 4-х из них команда проиграла, в 2-х выиграла и еще в 2-х добыла ничейный результат.

Последний матч "Пари НН" провел в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Он состоялся 28 мая. Тогда команда Сергея Юрана поделила очки с московским "Спартаком", сыграв с ним 0:0. Благодаря этому результату нижегородцы заработали 27 баллов. Перед последним туром чемпионата страны "Пари НН" находится на 14-м месте, пребывая в зоне стыковых матчей.

Свой следующий поединок подопечные Юрана проведут 3 июня. В 30-м туре РПЛ "Пари НН" на своем поле встретится с подмосковными "Химками".


Пари НН Юран Нигматуллин
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