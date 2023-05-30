– Малкома вызвали в сборную Бразилии. За него можно только порадоваться. Повышает ли это вероятность его ухода из "Зенита"? Думаю, да. Раз он игрок сборной Бразилии, на него должен быть серьезный спрос в Европе. Если он летом покинет питерский клуб, это точно не станет сюрпризом. Нормальная история. Он провел очень сильный сезон, внес большой вклад в чемпионство. Сейчас Малком на пике. Молодец. Но можно отметить и "Зенит", который готовит кадры для сборной Бразилии. Это почетно. Так что, думаю, Малком уйдет. При всем уважении к "Зениту" этому футболисту надо двигаться дальше. Зачем подрезать ему крылья? Тем более мы не участвуем в еврокубках, – передает слова Орлова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 26-летний нападающий петербургского "Зенита" Малком интересен европейским грандам. По слухам, в услугах бразильца заинтересованы такие команды, как французский "ПСЖ" и лондонский "Арсенал".
Малком стал футболистом "Зенита" из Санкт-Петербурга в августе 2019 года. За его трансфер из каталонской "Барселоны" сине-бело-голубые заплатили 40 миллионов евро. В составе клуба с берегов Невы южноамериканец сумел выиграть четырежды чемпионат России, трижды Суперкубок страны и однажды Кубок.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком забил 23 мяча и сделал 7 результативных передач, сыграв в 27-ми матчах. Его действующий контракт с "Зенитом" рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 27 миллионов евро.
Орлов: Малком уйдет из "Зенита". Ему надо двигаться дальше
Знаменитый футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о будущем нападающего петербургского "Зенита" и сборной Бразилии Малкома.
Фото: ФК "Зенит"