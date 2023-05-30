– Кто фаворит в борьбе за второе место в чемпионате России? Самое логичное для меня решение – ЦСКА играет дома, у них на одно очко больше. Скорее всего, победят "Ростов", поэтому займут второе место, – приводит слова Аршавина Sport24.
Перед заключительным туром поул-позицию в борьбе за серебряные медали чемпионата России занимает московский ЦСКА. "Армейцы" на одно очко опережают идущий третьим "Спартак" и на 2 балла замыкающий топ-4 "Ростов". В свою очередь красно-белые опережают дончан также на одно очко. В рамках 30-го тура команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с "Крыльями Советов", а ЦСКА примет "Ростов". Если "Спартак" не проиграет в Самаре, то обеспечит себе место не ниже третьего и гарантированно окажется в призерах. Все матчи тура пройдут в одно время и начнутся в 17:00 по Москве в субботу, 3 июня.
Аршавин: ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро. У них на одно очко больше, играют дома
Экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин определился с фаворитом в борьбе за серебряные медали РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"