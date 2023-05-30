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Ветеран "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов попал в реанимацию

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Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния здоровья.
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Об этом рассказал председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. 3 мая Гаврилов отпраздновал свой 70-летний юбилей.

– Действительно, на данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо. Детали говорить не буду, дайте ему восстановиться. Потом, если захочет, он сам расскажет, – приводит слова Мирзояна "РБ Спорт".

Юрий Гаврилов выступал на позиции полузащитника за московские "Локомотив" и "Динамо". С 1977 по 1985 годы известный футболист играл в "Спартаке". В бытность тренером Юрий Васильевич возглавлял "Сатурн", "Торпедо-Металлург", молдавский "Конструкторул" и ряд других команд из России и Молдавии.


Спартак Сборная СССР Гаврилов
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