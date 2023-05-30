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Канчельскис: Талалаев – нонсенс нашего футбола, "убил" две команды. Гогниеву помогают кроты

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Бывший главный тренер узбекистанского "Навбахора" Андрей Канчельскис назвал двух худших тренеров завершающегося сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Химки"
– Талалаев "убил" две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой "великий" рекорд может принадлежать только ему. Талалаев – нонсенс нашего футбола! Второй тренер тех же "Химок", Гогниев, хоть и мало поработал, но запомнился только своими эмоциями, а не набранными очками. Бегал и приседал, он что, кротов искал?

Бесков ходил на трибуну, чтобы ему футбол был лучше виден, а Гогниев приседает – кроты ему помогают лучше смотреть матчи его команд. Это все пафос и популизм, он никак не переживает за команду.

В нашем футболе возможно все! И эти двое без работы не останутся, футбольные руководители наших клубов не дадут им пропасть. Для меня выбор худших тренеров по итогам сезона очевиден – это Талалаев и Гогниев. Все это признают! – приводит слова Канчельскиса Sport24.

Спартак Гогниев и Андрей Талалаев в нынешнем сезоне успели поработать в подмосковных "Химках". Первый одержал всего одну победу на тренерском мостике одноименной команды и был уволен спустя полгода после вступления в должность. Талалаев стал уже пятым главным тренером химчан за один сезон. Для самого 50-летнего специалиста "Химки" стали третьим местом работы за сезон. Ранее его увольняли из "Ахмата" и "Торпедо".

Под руководством Талалаева подмосковный коллектив официально оформил вылет в РПЛ. Андрей Викторович установил антирекорд - с ним из высшего дивизиона чемпионата России вылетели три клуба. До "Химок" подобная участь постигла самарские "Крылья Советов" и нижегородскую "Волгу". По заверениям руководства химчан, тренер продолжит работу в клубе и попытается оперативно вернуть дружину в элитный дивизион.


Канчельскис Талалаев Гогниев Химки
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