Как утверждает источник, московские клубы проявляют серьезный интерес к 29-летнему футболисту. Неназванная столичная команда сделала Чистякову предметное предложение. Источник отмечает, что на практике вероятность осуществления трансфера довольно низкая, поскольку бессменные чемпионы России последних пяти сезонов не горят желанием расставаться с защитником сборной России.
В нынешнем сезоне Чистяков появлялся на поле в 21 игре чемпионата и Кубка России и неизменно покидал его без результативных действий. Контракт между сторонами действует еще два года, а рыночная стоимость Дмитрия оценивается в 2,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Зенита" Чистяков может перейти в московский клуб
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков в летнее трансферное окно может покинуть клуб из Северной столицы.
Фото: ФК "Зенит"