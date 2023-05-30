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Защитник "Зенита" Чистяков может перейти в московский клуб

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков в летнее трансферное окно может покинуть клуб из Северной столицы.
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, московские клубы проявляют серьезный интерес к 29-летнему футболисту. Неназванная столичная команда сделала Чистякову предметное предложение. Источник отмечает, что на практике вероятность осуществления трансфера довольно низкая, поскольку бессменные чемпионы России последних пяти сезонов не горят желанием расставаться с защитником сборной России.

В нынешнем сезоне Чистяков появлялся на поле в 21 игре чемпионата и Кубка России и неизменно покидал его без результативных действий. Контракт между сторонами действует еще два года, а рыночная стоимость Дмитрия оценивается в 2,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Чистяков
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