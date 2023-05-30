- Вызов Малкома в сборную Бразилии? Он заслужил. Я не думал, что его вызовут, никаких слухов тоже не было. Для меня это стало неожиданностью. В принципе, это радостная новость и для него, и для нашего клуба. Престижно, когда из твоей команды вызывают в сборную, плюс в нынешней ситуации в Бразилию. Он достоин, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Бразильский атакующий полузащитник Малком, проводящий свой лучший сезон в России, получил приглашение в национальную команду. Новоиспеченный гражданин РФ получил свой первый вызов с сентября 2021 года. Это способствовала игра футболиста в этом сезоне. Своими голами и ассистами Малком помог "Зениту" снова завоевать чемпионство. Для игрока этот чемпионский титул стал 4-м в России. Футболист поучаствовал в 33 играх во всех турнирах. За этот отрезок он сумел забить 26 голов. Также Малком записал в свой актив 9 ассистентских действий. По сведениям СМИ, за игроком следят европейские топ-клубы. В частности, ряд английских грандов хотел бы видеть бразильца в своих рядах. Минувшей зимой в услугах Малкома был заинтересован французский "ПСЖ".
Аршавин – о вызове Малкома в сборную Бразилии: это радостная новость и для него, и для нашего клуба
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу вызова в Малкома в сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"