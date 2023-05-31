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Защитник "Динамо" Сазонов: у меня нет предвкушения от будущего главного тренера

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Грузинский футболист "Динамо" Саба Сазонов высказался об ожидании нового главного тренера в московском коллективе.
Фото: "Чемпионат"
- У меня нет предвкушения от будущего главного тренера, потому что "Динамо" готовится к следующей игре с Павлом Алпатовым, - приводит комментарий Сазонова "Чемпионат".

В следующем сезоне "Динамо" будет с новым наставником. Серб Славиша Йоканович, который руководил столичным коллективом в этом сезоне, был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Ранее стало известно, что один из главных кандидатов на вакантный пост Марко Николич не станет рулевым "Динамо", так как договорился с арабским клубом. Также СМИ сообщали об интересе москвичей к тренеру "Ариса" Алексею Шпилевскому и наставнику "Оренбурга" Марцелу Личке.


Сазонов Динамо
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