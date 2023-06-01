– Если футболист зайдет в Интернет и увидит это, он сойдет с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны, – приводит слова агента "СЭ".
Накануне 19-летний бразилец получил красную карточку на 45-й минуте матча 1/8 финала молодежного первенства мира против сборной Туниса. Несмотря на удаление футболиста "Зенита", игра завершилась разгромной победой "селесао" со счетом 4:1 и выходом бразильцев в четвертьфинал турнира. Соперником сборной Бразилии на этой стадии МЧМ-2023 станет сборная Израиля.
После финального свистка Ренан получил порцию расистских оскорблений в соцсетях вместе с эмоджи обезьяны. Ренан пожаловался на них, опубликовав скрины переписок.
Агент Ренана – о расистских оскорблениях: если футболист зайдет в Интернет и увидит это, он сойдет с ума
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника "Зенита" и молодежной сборной Бразилии Роберта Ренана, отреагировал на проявления расизма в адрес 19-летнего бразильца после удаления в матче МЧМ-2023 с Тунисом (4:1).
Фото: ФК "Зенит"