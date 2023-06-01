– Как Калешин настраивал команду на "Спартак"? Перед игрой со "Спартаком" Евгений Игоревич настроил нас по-особенному. Он сказал: "В Библии 365 раз написано "не бойся", так почему мы должны бояться кого-то? А теперь сели и подумали над этим".
Победный гол? У меня в целом шла игра. Верил, что забью. Смог забить головой от перекладины. Эмоции сумасшедшие. Ты бежишь и не понимаешь, что произошло. Я в тот момент даже не знал, как праздновать гол. Просто бежал, куда глаза глядят. Весь стадион кричит, все радуются, – приводит слова Салтыкова "РБ Спорт".
Тольяттинский "Акрон" стал главным открытием сезона в России. Скромный середняк Первой лиги сотворил ряд громких сенсаций во время выступления в Кубке России и неожиданно вошел в топ-5 сильнейших клубов турнира. Волжане под руководством Евгения Калешина выбили в нижней сетке сразу четыре московских команды РПЛ - "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак".
18-летний полузащитник "Акрона" стал автором победного гола своей команды в ворота красно-белых. Непреодолимым препятствием для поволжского клуба на пути в финал Пути регионов Кубка России стал "Краснодар", который взял верх в серии послематчевых 11-метровых ударов. Салтыков выступает за "Акрон" на правах аренды, являясь воспитанником "Крыльев Советов". В мае сообщалось о том, что интерес к талантливому футболисту проявляет "Локомотив".
Хавбек "Акрона" Салтыков – о победном голе "Спартаку": бежишь и не понимаешь, что произошло. Не знал, как праздновать
Полузащитник тольяттинского "Акрона" Никита Салтыков вспомнил эмоции от победного гола в ворота московского "Спартака" (2:1) в кубковом матче Пути регионов.
Фото: "Матч ТВ"