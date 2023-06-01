– Слуцкий еще будет заниматься тренерской деятельностью, но, как мне кажется, за границей. Думаю, он поедет за границу, он неплохой тренер. Это в Европе можно быть таким "расслабленным", вести шоу, а у нас немного другая история. Лично я в этом ничего плохого не вижу, но в то же время у нас свои стереотипы, и от них тяжело отходить. Тяжело будет Леониду Викторовичу в России, – передает слова Орещука Metaratings.
В настоящий момент времени Леонид Слуцкий не тренирует. 52-летний отечественный специалист ведет "блогерский образ жизни", активно участвуя в различных шоу на платформе Youtube – как юмористических, так и в футбольно-аналитических.
Последним клубом, которым руководил Леонид Викторович, был казанский "Рубин". Он работал в команде из Татарстана в период с 2019 года по 2022. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги казанская команда, во главе которой стоял Слуцкий, вылетела в Первую лигу.
Отметим, что Леонид Викторович ранее уже работал в Европе. Слуцкому доводилось возглавлять британский "Халл Сити" (2017 год) и голландский "Витесс" (2017-2018).
Орещук: думаю, Слуцкий поедет в Европу. Там можно быть "расслабленным" и вести шоу, а в России другая история
Известный футбольный функционер Роман Орещук поделился мыслями о будущем экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.
Фото: Global Look Press