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Орещук: думаю, Слуцкий поедет в Европу. Там можно быть "расслабленным" и вести шоу, а в России другая история

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Известный футбольный функционер Роман Орещук поделился мыслями о будущем экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого.
Фото: Global Look Press
– Слуцкий еще будет заниматься тренерской деятельностью, но, как мне кажется, за границей. Думаю, он поедет за границу, он неплохой тренер. Это в Европе можно быть таким "расслабленным", вести шоу, а у нас немного другая история. Лично я в этом ничего плохого не вижу, но в то же время у нас свои стереотипы, и от них тяжело отходить. Тяжело будет Леониду Викторовичу в России, – передает слова Орещука Metaratings.

В настоящий момент времени Леонид Слуцкий не тренирует. 52-летний отечественный специалист ведет "блогерский образ жизни", активно участвуя в различных шоу на платформе Youtube – как юмористических, так и в футбольно-аналитических.

Последним клубом, которым руководил Леонид Викторович, был казанский "Рубин". Он работал в команде из Татарстана в период с 2019 года по 2022. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги казанская команда, во главе которой стоял Слуцкий, вылетела в Первую лигу.

Отметим, что Леонид Викторович ранее уже работал в Европе. Слуцкому доводилось возглавлять британский "Халл Сити" (2017 год) и голландский "Витесс" (2017-2018).


Слуцкий Орещук
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