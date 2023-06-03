- Игра ЦСКА с "Ростовом" – за медали. "Спартак" будет играть с "Крыльями", и они настроятся на матч. С учётом того, что и ЦСКА, и "Спартак" в последних турах совсем не впечатлили, я не удивлюсь любому результату. Здесь предсказывать бесполезно. Московские команды не впечатлили, да и "Ростов" лихорадит. Завершить они могут как угодно. И я бы не назвал "Спартак" фаворитом в матче с "Крыльями", - приводит мнение Губерниева Metaratings.ru.
"Спартак" Гильермо Абаскаля в гостях встретится "Крыльями Советов", которые пытаются выбраться из зоны стыков. Москвичи же хотят завоевать серебряные медали. Но не всех зависит от них. Для того, чтобы финишировать вторым "Спартаку" , помимо победы над самарцами, нужно, чтобы ЦСКА потерял очки с "Ростовом". Отметим, что игра первого круга между волжанами и красно-белыми закончилась со счетом 5:2 в пользу столичного коллектива. В той встрече у "Спартака" точными ударами отметились Промес (дубль), Соболев (дубль) и Литвинов. У команды Игоря Осинькина голы на свой счет записали Ежов и Рахманович. Примечательно, что москвичи проигрывали по ходу поединка. Последний раз "Крылья Советов" обыгрывали "Спартак" в 2016 году (4:0).
Губерниев: я бы не назвал "Спартак" фаворитом в матче с "Крыльями Советов"
Известный ведущий Дмитрий Губерниев поделился своими соображениями по поводу матча "Крылья Советов" - "Спартак".
Фото: РИА Новости