Малком сумел отметиться 23 голами в 27 играх РПЛ. Это на 3 больше, чем у голландского вингера "Спартака" Квинси Промеса, который финишировал на 2-й позиции. Бронзу бомбардирской гонки выиграл российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов. В активе армейца 19 забитых мячей.
"Зенит" оформил чемпионство еще в 26-м туре. Дружина Сергея Семака сумела обыграть "Спартак" (3:2) на своей домашней арене и вновь стала чемпионом России. Примечательно, что Малком пропустил последние три поединка российского первенства. Тренерский штаб и руководство клуба отпустили бразильца в досрочный отпуск на родину.
Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23, забив 23 гола
Бразильский полузащитник "Зенита" Малком выиграл чемпионскую гонку РПЛ сезона 2022/2023.
Фото: ФК "Зенит"