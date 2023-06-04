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Червиченко: судьи прибивали "Ростов". "Спартаку" нужно отправить бронзовые медали Карасеву, Кукуяну и Левникову

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко не считает заслуженным бронзовые награды красно-белых по итогам завершившегося чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
ЦСКА заслужил второе место, а "Спартак" свое третье – нет! Посмотрите таблицу судейских ошибок. Больше всех раз ошиблись в пользу "Спартака", хотя они больше всех и ныли. Еще нужно посмотреть, как весной эти "мерзавцы в черном" убивали "Ростов". Матч за матчем судьи прибивали ростовчан и помогали красно-белым.

Думаю, "Спартаку" необходимо отправить несколько бронзовых медалей Карасеву, Кукуяну и Левникову. Матч с ЦСКА был показательным. Там видно, кто и кому помогает, – приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Судьба серебряных медалей решалась в заключительном туре РПЛ. На итоговое второе место претендовали ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". "Армейцы" дома не оставили шансов прямому конкуренту "Ростову", одержав сокрушительную победу со счетом 4:1 и обеспечив себе "серебро". Команда Владимира Федотова сняла все вопросы еще до перерыва, четырежды огорчив Сергея Песьякова в стартовые 45 минут.

В параллельном матче "Спартак" с минимальным счетом уступил "Крыльям Советов" (0:1). Эта победе сохранила волжанам прописку в высшем дивизионе, минуя "стыки". Форвард "Спартака" Квинси Промес имел шанс спасти гостей от поражения, однако не сумел реализовать пенальти. 11-метровый удар отразил голкипер "Крыльев" Евгений Фролов.


Спартак Ростов Кукуян Карасев Левников
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